“Cuidando de mim”: Ary Meirelles diz que vai sumir das redes após romper com João Gomes

Após terminar o relacionamento de quatro meses com o cantor João Gomes no final de abril, com direito a troca de farpas a sogra pelas redes e tudo mais, a influenciadora Ary Meirelle disse que pretende se afastar por algum tempo das redes sociais para descansar.

Ela disse que a decisão foi tomada em função de “uma crise pela qual passou recentemente”, que seus seguidores tomaram como o fim do relacionamento

“Oi, pessoal! Deixa eu explicar uma coisinha aqui para vocês. Não gosto de vir aqui falar disso, de fraquezas, mas eu tenho vocês agora. E eu sei que muita gente sente falta e pergunta o que está acontecendo. Quando eu der esses sumiços assim, é porque estou tentando cuidar de alguma coisa em mim, estou tentando melhorar em algo, tentando fazer algo por mim mesma. Tive uma crise bem chatinha, então, hoje eu quis cuidar disso, falei com minha terapeuta, para me sentir melhor. (…) Então, quando eu der esses sumiços, é porque estou cuidando de alguma coisa aqui dentro”, disse em uma postagem nesta quinta-feira.

Em todo caso, a influenciadora também aproveitou para deixar claro que sua declaração não significa que vai abandonar suas redes sociais. “Talvez eu passe pelo menos um diazinho ou dois dias só para descansar, mas tá tudo bem. Se eu sumo assim, é para voltar melhor ainda. Só a gente sabe o que a gente passa, o que a gente vive. Então, quando não estiver se sentindo bem, se cuide”.

FIM DO NAMORO

O fim do namoro com João Gomes foi anunciado no final de abril e nem deu tempo da poeira baixar e a mãe de João resolveu abrir o jogo no podcast ‘PetroCast’ sobre o rompimento do casal e garantiu que não tem nada a ver com isso.

“As pessoas falam muitas coisas. E diante de tantas palavras maldosas, as únicos que me doeram foi quando falaram ‘ah, você é culpada’. Eu acho que é bom as pessoas perguntarem a João e Ary, porque só diz respeito a eles dois. E porque eu tenho certeza que eu não tenho nada a ver com o término deles. Para mim foi surpresa igual para as pessoas que seguem eles”, explicou.