Após responder a um processo por plágio, Ed Sheeran faz lançamento enigmático

O cantor Ed Sheeran foi inocentado após o julgamento de um processo de plágio movido pelos herdeiros de Ed Townsend, co-compositor de Marvin Gaye. Na ocasião, ele foi acusado de copiar trechos da música “Let’s Get It On”, um dos maiores clássicos do artista.

Conforme publicado pelo G1, o veredito do júri foi publicado na última quinta-feira, 4 de maio, e foi recebido com alegria pelo cantor.

“É devastador ser acusado de roubar a canção de alguém quando colocamos tanto trabalho em nosso meio de sustento. Eu sou só um rapaz com uma guitarra que ama escrever músicas para as pessoas curtirem”, afirmou o cantor em pronunciamento à imprensa após a saída do tribunal.

O veredito vem após Ed Sheeran afirmar que deixaria a carreira musical caso perdesse o caso. “Se isso acontecer, estou parando. Eu acho um verdadeiro insulto dedicar toda a minha vida sendo um artista e compositor e ter alguém diminuindo isso”.

Lançamento “Matemático”

Além do resultado do processo, os fãs de Ed Sheeran tem muito o que comemorar nesta semana. Nesta sexta-feira, 5 de maio, o cantor lançou seu novo álbum, batizado de “-” (Subtract), fechando a série de lançamentos de álbuns com títulos “matemáticos”.

Nesse lançamento, o cantor apresenta um lado mais introspectivo, apresentando histórias de momentos difíceis pelos quais passou em sua vida.

“Trabalhei em ‘Subtract’ por uma década, tentando esculpir o álbum acústico perfeito, escrevendo e gravando centenas de músicas com uma visão clara do que eu achava que deveria ser. Então, no começo de 2022, uma série de eventos mudou minha vida, minha saúde mental e, finalmente, a maneira como eu via a música e arte”, revela o cantor.

Em sua entrevista de lançamento, ele também revelou ter passado por momentos delicados como a perda de um amigo e a notícia de que sua esposa, grávida, tinha um tumor que só poderia ser tratado após o parto.

