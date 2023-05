Virgínia posa nua para campanha e internet não perdoa: “é pra lançar ela ou o perfume?”

Nesta quarta-feira, 4 de maio, a influenciadora Virgínia Fonseca publicou um vídeo da campanha de lançamento da sua nova fragrância, Red, da WePink - sua marca com a colega Samara Pink. Mas, como se trata de Virgínia, os internautas não deixaram de reparar em dois detalhes.

A produção do lançamento do perfume rolou em Dubai, nos Emirados Árabes. Para o vídeo, a empresária posou apenas de calcinha no deserto, enquanto a câmera capta ela e o perfume ao seu lado, e as suas seguidoras logo repararam na falta de roupa da influenciadora.

“Mas é pra lançar o que mesmo??? Fiquei na dúvida ... ela ou o perfume ???”, comentou uma seguidora. Enquanto outra disse: “Desculpa, eu ri do vídeo pelada dando honra a Deus”, já que na legenda do vídeo, Virgínia escreve: RED 07/05/2023 | Toda honra e glória a Deus”.

“Estar de calcinha é apenas desnecessário”, continuou outra seguidora. Enquanto outra questiona o foco da propaganda: “O perfume não era para ser o centro das atenções?”.

Além das críticas ao look escolhido por Virgínia, outras seguidoras questionaram o porquê da empresária ter escolhido Dubai e não algum lugar no Brasil para lançar a sua campanha.

“As areias do Brasil não servia não?”, comentou uma internauta. Enquanto comentou sobre a divulgação da marca: “Fala tanto sobre seus produtos serem nacionais e vai pra Dubai divulgar, ajuda Virgínia”.

Mas também teve seguidora defendendo a influenciadora: “O povo tá incomodado que ela tá viajando para fazer a campanha? sério isso mesmo! O dinheiro é dela, ela faz onde bem entender e de quebra passeia e conhece outro país! santa paciência de gente invejosa”.

“Antes da mulher viajar melhor perguntar para os fiscais de internet qual o melhor destino”, comentou outra.

