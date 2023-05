“Vergonha alheia”: Internautas acusam MC Daniel de ser agressivo com Mel Maia

A atriz Mel Maia publicou um vídeo com MC Daniel no seu TikTok onde eles parecem estar sentados em área de alimentação de um shopping quando Daniel a segura pelo pescoço e tasca um beijo na moça.

A cena que poderia ser interpretada como uma demonstração quente de amor causou repercussão nas redes sociais, mas por outro motivo, com os seguidores acusando o MC se ser agressivo com a namorada.

“Parem de colocar o MC Daniel enforcando a Mel Maia na minha tl”, pediu uma fã. “Que vergonha alheia. Vontade de pingar a base da Virginia nos olhos”, disse uma internauta. “Ele não tem nem vergonha de ser agressivo em público”, comentou outra. “Gente, que agressivo. Que cara esquisito, desnecessário”, postou outra fã.

Defensores de Daniel disseram que ele agiu desse modo apenas porque estava na frente da câmera e que o casal “tem química. “Ele dando um confere se estão filmando antes”.

O funkeiro e a atriz que interpreta a ‘Guiga’ na novela ‘Vai na Fé’ estão juntos desde dezembro de 2022 e desde que assumiram o relacionamento têm enfrentado uma série de especulações e comentários maldosos sobre o relacionamento.

O namoro deles foi oficializado em janeiro deste ano e para celebrar o relacionamento MC Daniel deu a Mel um anel importado da Tiffany & Co. com diamantes no valor de R$ 33,4 mil.