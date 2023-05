‘Sotaque feio’: Filha de Sandra Annenberg sofre cancelamento na web; entenda

Elisa Annenberg-Paglia, filha dos jornalistas Sandra Annenberg e Ernesto Paglia, mora há muitos anos nos Estados Unidos e aproveita as redes sociais para mostrar sua rotina em Nova York e também outros destinos do país. Mas, na manhã desta quinta-feira (04), ela ganhou muitos haters por uma questão peculiar.

No Twitter, o sotaque da jovem dividiu os internautas e fãs dos jornalistas da TV Globo. Em uma postagem, uma anônima chegou a pedir que não cancelassem a Elisa: “Não joguem hate na mini querida por causa causa desse sotaque horroroso. Ela é filha da Sandra Annenberg e daquele jornalista gente boa, que eu não sei o nome agora. E eles são fofos”.

Não joguem hate da mini querida pq causa desse sotaque horroroso 😭😭 ela filha da kinga sandra annenberg e daquele jornalista gente boa ex global q eu n sei o nome agora e eles são fofos 😭😭 https://t.co/6xSEOQqWDf — dory desaventureira (@poxawaaI) May 4, 2023

Um outro usuário da rede social disse que o sotaque de Elisa é “feio”, mas ressaltou que estava com pena da filha de Sandra Annenberg por sofrer nas redes sociais por isso. Outra ficou indignada com o suposto cancelamento da jovem influenciadora: “Agora o povo deu pra atacar a filha da Sandra Annenberg só pelo jeito dela falar?? E por ela ser rica?”.

Enquanto um vídeo de Elisa circulava pela web, uma pessoa disse que até o fim desta quinta-feira (04), a filha dos contratados da TV Globo, que foi chamada de “cristalzinha”, estaria cancelada.

não vi o vídeo mas ele tá rolando desde ontem na tl e só agora percebi que é a filha da sandra annenberg e do ernesto paglia https://t.co/oDKYpNBgmC — Edu Cabral he/him (@EduKBrown) May 4, 2023

Porém, no meio de tantas críticas, algumas pessoas optaram em pedir calma: “O pessoal está metendo o pau na filha da Sandra Annenberg como se a menina tivesse simplesmente o poder de falar com sotaque. Do mesmo jeito que existe sotaque em outros estados, São Paulo também”.

Um outro lembrou também que o sotaque faz parte da identidade das pessoas: “O sotaque é identidade, faz parte de quem somos, da nossa herança cultural. Hoje não vou falar mal de paulista e ainda mais porque essa querida é filha da lenda Sandra Annenberg”, pontuou o anônimo.

