Rafael Zulu revela que é brigado com irmã Suelen Gervásio, que está grávida de Vitão, e manda recado para os dois

Rafael Zulu (40) falou sobre a gravidez da irmã Suelen Gervásio, que está esperando uma bebê do cantor Vitão (23).

De acordo com o site Quem, Zulu e Suelen são brigados há mais de três anos, contudo, o ator e empresário mandou recado para os dois.

“Não tenho relação próxima com a Suelen há muito tempo. O desejo que tenho, a gente que acabou de viver uma gestação, acompanhando de perto, é que ela tenha uma gestação incrível, linda, que ela curta. E eu desejo pra ela e pro pai as melhores coisas do mundo”, disse em entrevista.

Zulu também mandou mensagens positivas para Vitão, pai da criança. “Soube que é Vitão e que ele abrace a causa. E a ela desejo muitas felicidades porque é um momento mágico, e que ela curta”.

Poucas semanas após anunciar que será pai pela primeira vez, o cantor Vitão tomou a decisão de criar sua filha, cujo nome será Nina, sem ideologia de gênero.

“Eu vejo que esse conceito do feminino e do masculino, cada vez mais está se dissolvendo. Seres humanos que se sentem, às vezes masculinos ou femininos, isso independe do gênero da pessoa. Eu vou criar minha filha muito assim, tipo: ‘filha, veste aí o que você quiser’“, disse em entrevista no programa Otalab, do apresentador Otaviano Costa.

O ator que gosta de usar cropped e se maquiar falou mais sobre sua visão da identidade de gênero. “Acho muito lindo os homens que se permitem mostrar esse lado, que acho que até, talvez, seja um termo errado, o termo feminino, mas é esse um lado que é um polo, que todos os homens têm dentro de si”.

