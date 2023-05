Quanto está custando a cerimônia de coroação do rei Charles III?

Em apenas dois dias, o rei Charles III, de 74 anos, será coroado o novo monarca do Reino Unido durante sua cerimônia de coroação, ao lado de sua esposa, Camilla Parker Bowles, de 75 anos. A família real planeja esse evento histórico há anos e, depois de ver as revelações das festividades, ficou claro que a coroação tem um preço enorme.

De acordo com um vídeo publicado pela ABC News, a coroação da realeza custou aos contribuintes US$ 125 milhões (cerca de R$ 630 milhões). Muitos convidados de alto nível estarão presentes, incluindo a primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden.

Embora o alto custo da cerimônia de coroação tenha recebido alguma reação e crítica devido à crise de vida em Londres, a Time Magazine aponta que a celebração deve ser “um evento mais reduzido” do que as coroações anteriores, com menos convidados e um prazo mais curto. A agência de notícias também afirma: “O preço mais alto desta vez é atribuído, pelo menos em parte, à segurança, que não teria sido uma preocupação tão grande décadas atrás”.

De acordo com o The New York Times, o evento de coroação de 1953 para a falecida rainha Elizabeth II foi relatado como a cerimônia mais cara de todos os tempos. De acordo com a publicação, as festividades custaram 2 milhões de dólares (o preço ajustado hoje seria de 70 milhões de dólares). A versão de Charles pode ser reduzida, mas parece estar custando quase o dobro da de sua mãe.

Vale lembrar que não é só o preço que está alto, já que as expectativas também estão. Afinal, foram 70 anos com a rainha Elizabeth II como monarca.

Leia também: