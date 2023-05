Preta Gil revela a música que a ajuda buscar a cura com fé e encara nova fase

Preta Gil apareceu em suas redes sociais para avisar os fãs de mais uma nova etapa no seu tratamento contra um câncer de intestino.

“Pronta pra começar uma nova etapa no meu tratamento de cura! Com fé eu vou!”, escreveu com uma foto em um dos quartos do hospital Sírio-Libanês.

A cantora mostrou que sua luta pela cura é acompanhada por nada menos que a música “Andar com Fé”, sucesso do seu pai, Gilberto Gil.

A letra foi escrita pelo ex-Ministro da Cultura e nomeado “Artista pela Paz”, pela Unesco, data de 1982 e foi eternizada de muitas formas.

Em 2020, para o seu aniversário de 78 anos, uma nova versão de “Andar com Fé” foi lançada e os amigos e familiares de Gil prepararam um vídeo especial para comemorar e homenagear a data.

Confira a versão especial de “Andar com fé”:

A música “Andar com fé” foi lançada no disco “Um banda um” e até hoje coloca Gil em um lugar especial para falar do assunto.

Pensando nisso, ele foi questionado no programa Roda Viva sobre a sua crença e revelou como percebe a fé na vida.

“Qual é a utilidade da fé? (...) Há dois modos básicos de você se colocar diante da fé, diante de Deus, diante da divindade. O mundo da súplica, pedir alguma coisa porque está lhe faltando, porque você tem medo daquela ausência (...), mas há um outro modo, que é muito importante também, que é o modo da confiança, você não pede nada, você confia em tudo porque você sabe que Deus é tudo, então onde é que eu me mexa ele estará”, refletiu.

Você pode ver a resposta completa a seguir:

