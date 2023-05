Por que o príncipe Harry não terá um papel na coroação do seu pai, o rei Charles?

O príncipe Harry está prestes a embarcar na reunião familiar mais estranha dos últimos tempos neste fim de semana. No sábado, dia 6 de maio, finalmente acontecerá a coroação de seu pai, o rei Charles. Muito planejamento foi feito para a participação de Harry no evento, inclusive o local onde ele sentará que é, supostamente longe o suficiente do príncipe William para que os fotógrafos não consigam tirar fotos deles juntos

O que não devemos esperar? Que ele tenha um papel formal na cerimônia, assim como o seu irmão. De acordo com o especialista real Gareth Russell, que falou com a Us Weekly sobre a viagem do duque de Sussex para casa, não é “surpreendente que o príncipe Harry não tenha recebido um papel” na coroação, e a decisão foi tomada “para não complicar ainda mais as coisas fazendo com que ele esteja envolvido... simplesmente porque... a realeza espera que eles possam colocar um ponto final na recente polêmica com o duque de Sussex”.

“O príncipe Harry, assim como o rei e o príncipe William, lamentariam se ele não estivesse lá”, explicou Russell. “Então eu acho que, de um modo geral, o consenso é que ele estará lá. Provavelmente é melhor que ele esteja lá como filho do rei Charles, e não como um príncipe trabalhador do Reino Unido”, continuou.

Embora o príncipe Harry não tenha um papel oficial (e espera-se que volte para casa na Califórnia poucas horas após a coroação para que ele possa estar na festa de aniversário de seu filho, o príncipe Archie), o príncipe William e o príncipe George terão.

O príncipe William presenteará o rei Charles com uma estola e manto durante a cerimônia, enquanto o príncipe George será um dos pajens de honra de seu avô.

Leia também: