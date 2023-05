OnlyFans rendendo: Key Alves compra um carro no valor do prêmio da estreia do BBB

Alguém aqui lembra o valor do primeiro prêmio do Big Brother Brasil? Acertou quem pensou em R$ 500 mil. Parece pouco perto dos valores do reality dos dias de hoje, mas não é. Foi também nesse valor que Key Alves fez uma compra essa semana.

A jogadora de vôlei pode não ter levado o prêmio do BBB 23, mas sem ganhar dinheiro ela não está. A ex-sister de 23 anos acaba de comprar uma Porsche (Cayenne E-Hybrid), à vista. O carro luxuoso é avaliado em mais de R$ 500 mil - mais do que o primeiro vencedor do BBB, Kleber Bambam, ganhou no reality.

A ex-sister compartilhou a conquista com seus fãs do Instagram na tarde de hoje, com a legenda: “É sobre você ser você! Nunca mudei minha essência e é assim que eu estou conquistando cada passos e sonhos na minha vida. É sobre você não desejar o mal para ninguem , é sobre você acreditar, sonhar e o principal ter muita Fé”.

Key continuou dizendo que “a caminhada é dura galera mas uma hora chega”. Além de lembrar dos tempos em que andava de ônibus: “Hoje Deus me abençoou com uma Porsche mas me lembro bem dos melhores momentos meus dentro do busão nunca vou esquecer da minha primeira vez pulando a catraca porque não tinha dinheiro, e hoje tenho o carro que eu quiser. Humildade e essência esse é o segredo do sucesso”.

A ex-sister comentou sobre o momento ao site do Gshow: “Só tenho agradecer a Deus: mais um sonho se tornando realidade! O mais bonito de tudo, que não tem preço, foi ver meu pai comigo no momento da compra, ele chorando de emoção por eu ter conseguido conquistar mais um sonho”, disse ela.

