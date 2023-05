“Nunca vou te esquecer”: Preta Gil publica homenagem e reflete após 2 anos sem Paulo Gustavo

Além de famosos como Tatá Werneck, que era amiga íntima, e de Thales Bretas, que foi casado com Paulo Gustavo, a cantora Preta Gil utilizou hoje (4) suas redes sociais para prestar homenagem e refletir após 2 anos da morte do humorista.

Em sua conta do Instagram, Preta escreveu que o classificou como uma “poesia fofa” para Paulo Gustavo. Veja a seguir o texto publicado:

“2 anos da sua partida aqui na terra, mas aqui no meu coração e na minha alma, você estará eternamente. É feito ímã o seu amor, o meu amor, o nosso amor. Eu nunca vou te esquecer, pois você vive em mim. Com toda minha saudade e o meu querer, para sempre você!”

No trecho final de sua publicação, a cantora, que atualmente está realizando um tratamento contra um tipo de câncer, escreveu: “Com toda a certeza você iria me zoar com essa poesia fofa kkkkkk! Te amo infinito, PG! 🤍”.

Sobre o texto, Thales, que é ex-marido de Paulo Gustavo, comentou o post e disse: “Ele ia achar lindo e se emocionar! ❤️ te amo”. Já a atriz Ingrid Guimarães escreveu: “Ia zoar total ❤️”.

Veja a continuação o post feito no Instagram de Preta Gil. (Caso não consiga visualizá-lo, não se preocupe e basta que acesse o link).

