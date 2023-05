Música que fez sucesso no carnaval é retirada das plataformas por utilizar trecho de música estrangeira Imagem: reprodução Instagram (@nellyfurtado e @eutreyce)

Na última terça-feira (3), foi confirmado que o hit ‘Lovezinho’, maior sucesso do carnaval de 2023, está fora das plataformas digitais por falta de acordo.

A canção de Treyce utiliza um trecho da música ‘Say it Right’, de Nelly Furtado e produzida por Timbaland e Danja nos Estados Unidos. Segundo o Estadão, após negociação entre as partes, não foi possível chegar em um acordo, o que causou a retirada da música.

“Como sentimos que tempo estava passando sem que houvesse uma conversa séria, as editoras da obra original fizerem o takedwon (derrubada) com o auxílio das plataformas”, disse José Diamantino, diretor-jurídico da Sony no Brasil.

Nelly Furtado chegou a dançar hit brasileiro

Em março de 2023, a cantora Nelly Furtado não resistiu e chegou a postar um vídeo dançando o hit brasileiro que utiliza o trecho de sua música. ‘Lovezinho’ explodiu no TikTok na época e fez o influenciador ‘Xurrasco’ participar de diversos programas televisivos dançando a coreografia ‘chiclete’.

Quem passou a adolescência nos anos 200, provavelmente lembra de “Say It Right”, “I’m Like a Bird” ou “Promiscuous”. Contudo, talvez nunca esperasse ver a artista dançando... “Lovezinho”.

Para além da qualidade do hit da cantora Treyce, é impressionante ver o alcance que a música está tendo. “Lovezinho”, inclusive, mistura o arrocha com melodias de “Say It Right”, música da própria Nelly - o famoso sample.

Na época, os próprios fãs já falavam sobre o uso dos direitos autorais da música, já que Nelly não era nem mesmo creditada.

“Vai pedir indenização igual o James Blunt do Late Coração”, disse um seguidor, em referência à cobrança de direitos autorais que o britânico fez para os cantores Matheus Fernandes e Ávine Vinny pelo uso de sample. “Daqui a pouco a conta dos direitos autorais chega”, riu outro.

