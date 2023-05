Maíra Cardi e Thiago Nigro revelam reação dos ex-companheiros ao saberem do relacionamento

A participação de Maíra Cardi e Thiago Nigro no PodCats segue dando o que falar. Depois de revelarem o destino da lua de mel e a data do casamento, eles também contaram como deram a notícia de seu relacionamento para os ex-companheiros.

Enquanto Maíra anunciou o término de seu casamento com Arthur Aguiar em outubro de 2022, Thiago terminou seu relacionamento de longa data com Camila Ferreira apenas um mês antes de assumir o namoro com a influenciadora, o que deu abertura a uma série de críticas por parte dos seguidores.

No entanto, os dois afirmaram ter entrado em contato com os antigos companheiros para prepará-los para o anúncio que foi divulgado à mídia em março deste ano.

“Mandei mensagem para o Arthur antes de vir a público avisando que iria acontecer, obtive resposta, e também mandei mensagem para Camila”, revela Maíra. Já o Primo Rico afirma ter sido “deixado no vácuo” pelo campeão do BBB22 ao enviar uma mensagem afirmando que não queria “ocupar o lugar dele na criação da filha”.

Reações

Segundo Maíra, a resposta de Camila, ex-companheira de Thiago, demorou para chegar, mas veio de forma inesperada: “Ela demorou para responder, mas me respondeu com uma mensagem super querida, que me desejava tudo de bom, porém não aceitou bem”.

“Para o Thiago, ela mandou diversos xingamentos. Mas eu entendo a dor de uma mulher. Gente feliz sempre gera felicidade, e que não é feliz vai soltar o que tem dentro”, finaliza.

Entre os seguidores do casal, e dos ex-companheiros, a reação foi completamente favorável aos ex! Em pouco tempo após a divulgação do episódio do podcast, os fãs de Arthur Aguiar subiram uma série de críticas a Thiago com a hashtag “Primo Rico y Frouxo”.

Além disso, os seguidores ainda reviveram os boatos de que Maíra teria sido o pivô da separação de Thiago e Camila, acusando o empresário de ter traído a ex-companheira com a atual noiva, fato que foi firmemente negado por Thiago e Maíra. Confira algumas reações:

A necessidade de se expor a todo momento querendo provar a todo custo q são um casalzão rsrsrsrs vai vendo!Nunca vi Deus abençoar uma relação q já começou errada pegando marido dos outros e pagando de santa!TALARICA adulterou igual e prega santidade!

PRIMO RICO Y FROUXO 🤮🤮🤮 — Afrontosa 🔥✨🍞🌻 (@Elainelinsdeme6) May 2, 2023