Isabela Tibcherani, do caso Rafael Miguel, faz show e afirma: “Essa música tem um significado enorme para mim”

Longe cada vez da imagem do pai, Paulo Cupertino, acusado de assassinar o ator Rafael Miguel em 2019, Isabela Tibcherani, de 22 anos, mostrou aos seguidores do Instagram seu grande potencial vocal e anunciou recentemente o lançamento do grupo Papo de Stories.

E no último fim de semana foi dia de show, com direito à Tibcherani soltando a voz com uma música em inglês. Em sua conta nas redes sociais, a jovem escreveu: “Como é bom poder partilhar esses momentos com vocês! Essa música tem um significado enorme para mim e cantar em cima de um palco, com essa energia, não tem preço!”.

Com mais de 5 mil curtidas, Isabela interpretou a música Best Part, de Daniel Caesar. Em sua tradução, um dos trechos da canção diz:

“Eu só quero ver o quão bonito você é

Você sabe que eu vejo

Eu sei que você é uma estrela

Onde você for, eu sigo

Não importa a distância

Se a vida é um filme

Você é a melhor parte”

Além das milhares de curtidas, o vídeo da jovem também recebeu diversos comentários, dentre eles:

“Queria te ver no Poesia Acústica”;

“Quem sabe canta ao vivo”;

“Ainda vou te ver na times square”;

“Sucesso meu amor”;

“Essa voz pode cantar tudo que fica bom.

E então, quer ver este momento que repercutiu na internet?

