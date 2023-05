Gusttavo Lima em Vitória: veja preço do ingresso e data do show

O cantor Gusttavo Lima anunciou que pretende levar para o Espírito Santo a turnê “Embaixador In” e o show já tem data marcada: será no dia 22 de julho, na Praça do Papa, em Vitória.

Para esse show, Gustavo anunciou que vai dividir o palco com Eduardo Costa. O preço do ingresso previsto é de R$ 100 e pode ser comprado pelo site Baladapp.com.br. Outro nome que promete abrilhantar a apresentação é do DJ Henrico e banda, segundo os organizadores.

Enquanto aguardam o show, os fãs podem ainda acompanhar a turnê do cantor em maio em Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso.

SONHO DE FÃ

No melhor estilo ‘Porta da Esperança’, o governador do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB) resolveu realizar o sonho de uma eleitora que confidenciou que gostaria de conhecer o cantor Gustavo Lima.

A moradora chama-se Dona Irene e sua história comoveu Riedel, que resolveu ajudar a realizar o sonho dela. “Fui abordado por dona Irene. Ela perguntou se eu tinha o ‘contatinho’ do Gusttavo Lima. E já que o embaixador estava na nossa Capital, nada melhor do que aproveitar pra realizar este sonho”, disse em entrevista.

O governador postou nas redes sociais que durante o show o cantor em Três Lagoas em abril ele conseguiu colocar os dois frente a frente. Em um vídeo postado nas redes ele mostra o convite para dona Irene assistir ao show e o encontro com o cantor, quando dona Irene chorou de emoção.