‘Foguete não pode dar ré!”: a caminho da academia, Jojo Todynho filosofa sobre a vida

A caminho de mais um dia de treino na academia, a cantora e influenciadora Jojo Todynho resolveu falar com seus fãs sobre seu processo de transformação desde que começou a estudar direito.

“Quando a gente começa a estudar, a gente começa abrir nossa mente e enxergar as coisas de uma outra forma. A maturidade, a transformação vem com o tempo e tudo é um processo, Talvez daqui a alguns anos eu não seja mais a Jojo de hoje, mas deixa eu falar uma coisa pra você: não se culpe”, disse.

“A gente tem que melhorar, foguete não pode dar ré, só você sabe da sua capacidade, só você sabe das suas dores e só você pode fazer por você”, aconselhou Jojo.

“Por muito tempo eu me preocupei em mostrar para as pessoas que eu era uma pessoal legal. Não! Você tem que se preocupar em se olhar no espelho e ver que você conseguiu fazer por você. O que está prometido pra você é seu”, disse.

LEIA TAMBÉM: Música que fez sucesso no carnaval é retirada das plataformas por utilizar trecho de música estrangeira

Na academia

Em busca de uma melhor qualidade de vida, Jojo Todynho enfrenta uma rotina pesada de treinamento na academia e compartilha com seus fãs os vídeos de seus treinamentos.

“Treino é higiene mental. Melhora a nossa rotina, consequentemente nos faz mulheres mais felizes. Tá no caminho certo”, disse a cantora, enquanto enfrentava uma pesadíssima série de ‘leg press’ par fortalecer a musculatura das coxas e do baixo abdômen.

A força de vontade da cantora acaba contaminando os seguidores. “Não sou fã dela, mas torço pelo sucesso, acho que essa atitude dela sim! Vai causar um furacão na mente das pessoas desanimadas, bem ao meu ver, acho que ela vai acabar virando um símbolo com essa atitude. E eu estou aqui, torcendo muito por ela, e todos que ela conseguir motivar.”