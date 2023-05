Especialista em moda real prevê como será look de Kate Middleton para coroação do rei Charles

Espera-se que a princesa de Gales use um vestido "modernizado" para a coroação do rei Charles (Chris Jackson /AP)

A coroação do rei Charles está oficialmente está prestes a acontecer. E, como já é no próximo sábado, 6 de maio, naturalmente, tem havido muita especulação sobre o que todo mundo estará vestindo na cerimônia - especialmente Kate Middleton, que é conhecida por sempre arrasar nos looks.

O especialista em moda real e membro do Conselho Britânico de Moda, Josh Birch Jones, conversou com a Page Six sobre a cerimônia e, segundo ele, a realeza está optando por vibrações modernizadas na coroação, e que podemos esperar que Kate esteja com um visual de destaque.

“Todos os olhos estarão voltados para a princesa de Gales, que inevitavelmente atrairá a atenção com seu estilo clássico, porém pessoal”, explicou Birch Jones. “O novo título de Kate carrega muita responsabilidade, o que significa que sua participação durante a coroação será fortemente observada, então um visual de declaração é necessário”, continuou.

Birch Jones disse que espera que Kate Middleton use um vestido da marca britânica Catherine Walker (uma das favoritas da princesa Diana), e observa que “as joias também desempenharão um papel proeminente na coroação, portanto, prevejo que podemos ver Kate se voltar para o coleção de joias reais para este evento”.

O estilista real acrescentou ainda que veremos a princesa de Gales “possivelmente usando peças em homenagem à falecida princesa Diana ou rainha Elizabeth, apesar de muitas vezes optar por joias mais casuais de marcas como Zara”.

Enquanto isso, aparentemente a Rainha Camilla está sendo vestida pelo estilista Bruce Oldfield, e “com a decisão de realizar uma coroação mais descontraída, esperamos ver um vestido mais moderno para este momento histórico”.

Agora falta pouco para descobrirmos os looks reais!

