“Erguei as mãos!”, descubra vida luxuosa do Padre Marcelo Rossi

Imagens da mansão do Padre Marcelo Rossi foram compartilhadas no YouTube (Reprodução / YouTube)

Famoso por se tornar um dos primeiros Padres cantores reconhecidos pela mídia, o Padre Marcelo Rossi marcou a vida de uma geração. Entre os anos de 1990 e 2000 suas músicas se tornaram um grande sucesso e alcançaram tanto o público religioso quanto o público em geral.

Apesar de se manter reservado a respeito de sua vida pessoal, detalhes da mansão do Padre foram publicados no YouTube e chamaram a atenção do público acostumado a ver o sacerdote somente no exercício de sua vocação. Conforme o portal O TV Foco, o vídeo, que recebeu o título de “Conheça a mansão do Padre Marcelo Rossi”, mostrou uma realidade luxuosa e extremamente confortável.

Nas imagens, publicadas na internet, é possível ver de vários ângulos a residência do Padre, que conta com um estilo americano. Além de possuir detalhes luxuosos, o espaço também é equipado com uma academia completa já que em momentos anteriores de sua vida o Padre se mostrou adepto a uma alta carga de exercícios físicos.

Padre moderno

Além de ter se tornado um sucesso na cena musical religiosa, o Padre Marcelo Rossi também mostrou que é capaz de se adaptar as tendências e utilizar a tecnologia a favor de sua vocação.

De forma a se aproximar de seu público, o sacerdote mantem suas redes sociais ativas e compartilha momentos de reflexão e oração com seus seguidores, além de divulgar seus novos livros para o público em geral.

No YouTube, o canal do Padre já conta com mais de 3,07 milhões de inscritos e possui mais de 3 mil vídeos onde o religioso compartilha não somente momentos, mas também orações para os fiéis poderem acompanhar diariamente.

As celebrações realizadas por ele também são transmitidas no canal por meio de transmissões ao vivo realizadas diretamente de seu Santuário.

