Emissora exibe participação de Simaria em programa do Porchat e internet não perdoa: “vergonha alheia” Imagem: reprodução Instagram (@simaria)

A Rede Globo exibiu na noite da última quarta-feira (3) a participação de Simaria no ‘Que História É Essa, Porchat?’. O programa já havia sido exibido no GNT em março, mas a internet não deixou de relembrar a polêmica participação da cantora.

“Eu perco tudo com a Fernanda Paes Leme perdendo a paciência com a Simaria nesse episódio”, disse um usuário do Twitter.

Eu perco tudo com a Fernanda Paes Leme perdendo a paciência com a Simaria nesse episódio do #QueHistóriaÉEssaPorchat kkkkk pic.twitter.com/Jtlt7Gb5ho — Gabriel Campos (@gabscmps) May 4, 2023

“Estou assistindo no Porchat e estou constrangida”, disse outra.

Toda vez que eu assisto essa Simaria fico morrendo de vergonha.

Estou assistindo no Porchat e estou constrangida. — ISADORA 💣 (@nvdarcerto) May 4, 2023

“Eu sabia que a Simaria ia entregar desconforto ontem no Porchat”.

Eu sabia que a Simaria ia entregar desconforto ontem no Porchat kkkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/imhvBYvEke — Babi™️ (@babi) May 4, 2023

Até mesmo o perfil oficial de Porchat ironizou a participação de Simaria. No Instagram, o apresentador escreveu:

“Nenhum apresentador foi agredido durante as gravações desse programa! Eu juro!”

Relembre a participação

O programa exibido em 14 de março de 2023 contou com a participação de Fernanda Paes Leme, Andréia Sadi, além de Simaria.

A presença de Simaria foi um tanto quanto desconfortável para os presentes. “Tudo bem. Calma. Ela tá me enlouquecendo. Vou até beber mais um pouco aqui”, disse Paes Leme em determinada parte do programa.

Outra pessoa que não escapou de Simaria foi o apresentador Porchat, que levou até um soco quando a apresentadora simulava uma das histórias contadas no programa.

Linha Direta retorna com caso em que Sonia Abrão saiu ‘culpada’

A Rede Globo volta a exibir na noite de hoje (4/5) o programa ‘Linha Direta’, sucesso na televisão brasileira entre as décadas de 90 e os anos 2000.

Apresentado por Pedro Bial, a reestreia retorna ao ‘Caso Eloá’, sequestro ocorrido em 2008 que terminou com a morte de Eloá Cristina Pimentel, na época com 15 anos.

O sequestrador era Lindemberg Alves, seu ex-companheiro, ate então com 22 anos, que apareceu em diversos programas televisivos durante a ocorrência, o que é tratado nos dias atuais como ‘mau jornalismo’.

Sonia Abrão foi uma das culpabilizadas pela internet pela forma como o sequestro terminou

Ao relembrar o caso, muitas pessoas destacam a forma como o jornalismo cobriu o sequestro, que durou cinco dias. Sonia Abrão é um dos nomes mais citados, pois a apresentadora conseguiu falar com o sequestrador ao vivo após conseguir o telefone do apartamento onde Eloá e a amiga Nayara Silva eram feitas de refém. A amiga sobreviveu ao sequestro.

