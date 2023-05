‘Culpa da direção’: Desta vez, Patrícia Poeta segue em baixa, mas ganha apoio

Desde que Patrícia Poeta assumiu o Encontro, há quase um ano, fãs do matinal da TV Globo não aceitam o quadro onde a jornalista comenta sobre os assuntos mais polêmicos que acontecem no Brasil. Mas, agora, além de pedirem mudanças, algumas pessoas também resolveram defender a famosa.

Durante o programa desta quinta-feira (04), um anônimo disse que a responsabilidade não é apenas da apresentadora, mas também da direção da atração: “Estou achando que o problema está na direção geral da Globo, que coloca desgraça e militância em tudo. Está servindo aos interesses de quem? Parece q das predileções dos funcionários e diretores”.

Ele ainda disse que o programa não deveria chamar Encontro com Patrícia Poeta, mas Cidade Alerta, famosa atração policial da Record TV. Além disso, outro perfil ficou irritado ao ver que o programa de entretenimento usou uma reportagem do jornalismo para começar o dia: “O Encontro começa com a reportagem do Hora 1, com o motorista de aplicativo sequestrado!”, pontuou no Twitter.

Ainda sobre assuntos pesados, o programa apresentado por Patrícia Poeta abordou o estupro virtual, tema que está em alta na reta final da novela Travessia, de Gloria Perez. Porém, desta vez, o público aplaudiu a maneira que o tema foi levado ao ar: “O Encontro falando sobre a violência nas redes virtuais com meninas, crianças, adolescentes e adultos é de grande importância muitas pessoas além de se mutilar se matam no mundo”.

Um outro porém disse que a pauta era para ser comentada antes e não somente quando a trama das nove chega ao fim: “Por mais que a novela tem muitos erros, esse assunto sobre inteligência artificial rendeu pra novela, em uma aula de geografia meu professor falou sobre deep fake. A novela hitou nessa parte. Além da atuação da atriz Danielle Olímpia ser espetacular”.

