“Cabeção na Fazenda 15?” Fora da clínica de reabilitação, Sérgio Hondjakoff já faz planos

O eterno ‘Cabeção’ da Malhação Sérgio Hondjakoff já estaria fazendo planos para integrar o elenco de ‘A Fazenda 15′ e seu agente já estaria tratando com a Record a possibilidade do ex-global participar do reality, segundo divulgou a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles.

De acordo com a colunista, o diretor Rodrigo Carelli já havia cotado chamar Sérgio anteriormente, mas as partes não haviam chegado a um acordo. “O Serginho não entra porque não quer. O convite já teve, sim. Mas sempre tem alguma coisa que o impede: ou ele dá para trás, ou quer um dinheiro absurdo, acaba que não dá. Mas seria ótimo!”, teria afirmado Carelli.

REABILITAÇÃO

Sérgio Hondjakoff ficou internado por dez meses em clínica de reabilitação em Itu, no interior de São Paulo, par tratar de dependência de drogas.

Em um vídeo que circulou nas redes dias atrás ele falou sobre seu tratamento e estado de saúde.

“Eu tô (sic) terminando meu tratamento, tô bem pra caramba, tô muito feliz. Tô louco pra retomar minhas atividades profissionais, quero me deixar apto, completamente para voltar a fazer meus projetos”, disse Serginho.

“Quero mandar um beijo pra todo mundo, espero em breve estar aí com vocês, interagindo. Quero dizer pra todo mundo que teve esse problema que estou tendo, de dependência química: procure ajuda porque realmente salva vidas, melhora, pode ser uma solução na vida da pessoa”, alertou.

Em entrevista ao GShow, a mãe do “Cabeção” disse que está confiante na plena reabilitação do filho: “Ele ficou 10 meses e 19 dias e estou na esperança e na torcida que, dessa vez, seja a última internação dele, que ele finalmente caia em si, veja que perdeu um tempo muito grande com as drogas e se dedique mais à sua vida, à sua profissão e ao seu filho, que vai fazer 3 aninhos. Estamos indo na fé para conseguir realizar isso e se Deus quiser a gente vai conseguir.”