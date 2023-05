Alguém está fazendo a caveira de Patrícia Poeta na Globo e deu um apelido maldoso para ela no “Encontro”

Os problemas entre Patrícia Poeta e Manoel Soares no programa “Encontro” são apontadas pelos espectadores faz tempo. No entanto, uma colunista confirma que isso se tornou ainda mais sério e planos concretos estão sendo colocados em prática.

Para o Metrópoles, Fábia Oliveira afirma que Manoel tem feito a “caveira” da jornalista nos corredores do programa, usando a fofoca como sua aliada.

“Segundo fontes, Manoel tem tentado fazer a cabeça de pessoas da equipe a respeito de Poeta. Tricotando um pouquinho com um e depois com outro, o ativista vem plantando sementes para tentar mudar a opinião dos colegas sobre a apresentadora do Encontro. O intuito dessas conversas seria que as pessoas passassem a não gostar de Patrícia, que até então é muito bem quista por todos”, escreveu a jornalista.

De acordo com as fontes, as pessoas estão percebendo o plano para difamar a colega e estão incomodadas, especialmente porque Patrícia tem aparecido abatida com as críticas.

A colunista afirma que Patrícia recebeu até um apelido: “Eutrícia”, que se refere a briga por protagonismo da colega, como se ela fosse egoísta.

Planos de uma festa de aniversário de Manoel em Junho também são expostos e indicam que Patrícia não seria convidada.

O futuro de Patrícia Poeta e Manoel Soares

A Isto É Gente conversou com o tarólogo e vidente Val Couto em busca de respostas sobre o que acontecerá com os dois apresentadores.

Ele, que é conhecido por fazer previsões sobre a vida dos famosos, fez um alerta principalmente para Patrícia, alegando que ela pode ter um problema de saúde.

Sobre o trabalho, ele não vê os dois trabalhando juntos por muito tempo e revelou que Manoel pode deixar a Globo.

