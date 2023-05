“Vai ficar chorando até quando?” Felipe Neto ironiza emoção de Bolsonaro durante entrevista à Jovem Pan

O youtuber e empresário Felipe Neto, de 35 anos, publicou um a frase ironizando o ex-presidente Jair Bolsonaro, alvo de operação da Polícia Federal na manhã desta quarta-feira.

Durante entrevista à Emílio Surita, na Jovem Pan, Bolsonaro se emocionou ao falar sobre busca e apreensão em sua residência, após suposta falsificação de dados sobre a vacinação contra covid-19.

Felipe Neto retuitou o trecho da entrevista publicado por uma página e escreveu “Vai ficar chorando até quando? Chega de choradeira! De mimimi!”, em referência à uma própria frase do ex-presidente sobre as mortes causadas pela pandemia de covid-19.

Veja a publicação:

“Vai ficar chorando até quando? Chega de choradeira! De mimimi!” https://t.co/cHH1esXDp4 — Felipe Neto 🦉 (@felipeneto) May 3, 2023

“Zé Gotinha poderoso”: web reage e torce pela prisão de Bolsonaro por fraude em cartão de vacina

O nome do ex-presidente Jair Bolsonaro é um dos mais comentados nas redes sociais nesta quarta-feira (3). O motivo é uma operação da Polícia Federal, que apura a inserção de dados falsos de vacinação contra a covid-19 nos sistemas do Ministério da Saúde. Conforme a investigação, essa suposta falsificação teria o objetivo de garantir a entrada do político, familiares e auxiliares próximos nos Estados Unidos, burlando a regra de vacinação obrigatória.

Conforme a PF, a Operação Venire apura se com as fraudes permitiram que “tais pessoas puderam emitir os respectivos certificados de vacinação e utilizá-los para burlarem as restrições sanitárias vigentes imposta pelos poderes públicos (Brasil e Estados Unidos) destinadas a impedir a propagação de doença contagiosa, no caso, a pandemia de covid”.

Durante a operação nesta manhã, foram cumpridos mandados de busca e apreensão na casa de Bolsonaro, que fica em um condomínio residencial de Brasília, no Distrito Federal. O celular do político foi apreendido e passará por uma perícia no Instituto Nacional de Criminalística (INC).

