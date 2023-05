Tempo milionário: Relógio usado por Anitta no Met Gala valia R$ 7 milhões

A cantora brasileira Anitta brilhou ao lado de dezenas de famosos internacionais no concorrido baile do Met Gala, onde ostentou um luxuoso vestido preto da grife Marc Jacobs e dividiu a mesa com nomes como Kim Kardashian, Kendall Jenner, Kylie Jenner, Paris Hilton, Kim Petras, entre outros.

Embora o vestido de Anitta tenha causado comoção no tapete vermelho, há um item que a cantora usou que pode ter passado despercebido pelos seguidores, mas mostra o poder de Anitta no cenário da música internacional. Além de uma jóia da Tiffany no pescoço, a cantora ostentou um enorme relógio de platina da marca Roger Dubuis, uma peça para poucos que pode custar até US$ 1,4 milhões (ou cerca de R$ 7 milhões).

Não é a primeira vez que a cantora brasileira é convidada para o seleto tapete vermelho do Metropolian Museum of Art, em Nova York, nos Estados Unidos, um dos mais importantes eventos do mundo da moda.

A temporada deste ano do Met Gala teve como tema ‘A Line of Beauty’, uma homenagem ao estilista alemão Karl Lagerfield, falecido em 2019. Nascido em Hamburgo, na Alemanha, Lagerfeld foi diretor criativo da francesa Chanel e da italiana Fendi, entre outras.

Com Gisele

Outra brasileira que brilhou no evento foi a modelo Gisele Bündchen, que usou um vestido branco da Chanel desenhada pelo próprio Karl Lagerfeld.

Segundo a imprensa especializada, as duas famosas que até então não se conheciam pessoalmente tiveram uma relação harmoniosa durante o evento e até dividiram o carro na volta ao hotel.