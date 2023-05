Sonia Abrão não perde tempo e levanta mutirão para ex-participante de A Fazenda em novo reality

Sonia Abrão no "A Tarde é Sua" (Reprodução/RedeTV!) (Reprodução/RedeTV!)

Após declarar torcida para alguns participantes do BBB 23 e gerar até mesmo algumas polêmicas, Sonia Abrão foi rápida e já levantou torcida para um participante de ‘A Grande Conquista’, reality show da Record que estreia na próxima segunda-feira (8).

Em seu Instagram, a apresentadora publicou um post declarando torcida para Bruno Tálamo, que já trabalhou com Sonia Abrão como repórter no ‘A Tarde é Sua’.

Bruno também participou de ‘A Fazenda 14’, da Record, mas foi o primeiro eliminado.

Segundo o site Contigo!, Bruno pediu a torcida da apresentadora dizendo: “Se a Sonia Abrão puxar mutirão pra mim, vou ficar muito grato. Não sei se é suficiente pra me garantir entre os dez, mas com certeza o apoio dela é fundamental”.

LEIA TAMBÉM: Regina Casé abre o jogo sobre acusações de ‘não gostar de pobre’ e de ‘só andar com bandido’

A apresentadora escreveu na publicação:

“Bruno Tálamo, ex-repórter do nosso A Tarde é Sua, disse agora há pouco, na coletiva de imprensa sobre o novo reality show da Record TV, A Grande Conquista, que gostaria de contar com meu apoio. Já está apoiado! Já sou team Bruno! Se joga, garoto! Votem nele para entrar na mansão, pessoal!”

Sonia Abrão relata ‘visita’ sobrenatural de Chorão logo após sua morte: “Nunca vou esquecer aquele momento”

A apresentadora Sonia Abrão, prima de Chorão, relatou como era a convivência com o vocalista da banda Charlie Brown Jr., falecido em 2013.

Segundo a revista Quem, a apresentadora disse que Alexandre Magno Abrão, o Chorão, era muito amoroso apegado à família.

“Na intimidade, o Chorão era ligadíssimo à família, super amoroso e, ao mesmo tempo, explosivo. Uma doce fera”, disse.

A apresentadora aproveitou para relatar uma experiência sobrenatural vivida logo após a morte do primo.

“Foi de arrepiar! Fazia pouco tempo que tinha morrido. Eu estava no meu quarto e tinha um boné dele, o Família 13, pendurado no alto da estante. De repente, o boné foi caindo, como se estivesse em câmera lenta... Foi uma eternidade para chegar ao chão! Não havia vento, janela aberta ou ar condicionado ligado. Entendi na hora que ele tinha passado por ali. Deu o sinal! Fiquei paralisada. Só quando voltei a respirar, é que fiz uma oração, agradeci a visita e coloquei o boné no lugar. Nunca vou esquecer aquele momento”.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ ‘Nem homem nem mulher’: cantor Vitão diz que vai criar filha sem ideologia de gênero

⋅ Para ou continua? Tadeu Schmidt fala pela primeira vez sobre possível mudança na apresentação do BBB

⋅ Esta foi a cena de Jade Picon em ‘Travessia’ que deixou internautas chocados com sua atuação