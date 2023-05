‘Jogo é jogo’: Sarah e Ricardo Alface vivem clima de romance em estádio

Sarah Aline e Ricardo Alface seguem aproveitando a vida juntos fora do BBB 23 e, nesta terça-feira (02), eles foram vistos em clima de romance durante o jogo entre Corinthians e Independiente Del Valle, pela Libertadores da América.

Mas, além da alegria de estar com os fãs do casal, que foi até a Zona Leste da capital paulista, Ricardo Alface acabou lamentando o resultado do jogo, que terminou com o placar de 2 x 1 para o time equatoriano. Em seu perfil oficial, o ex-brother escreveu “jogo é jogo”, mostrando que estava decepcionado.

Após BBB 23, Ricardo Alface acompanha jogo do Corinthians (Reprodução/Instagram)

Mas, voltando ao clima de romance, Ricardo Alface postou fotos abraçado com Sarah Aline, que usava uma camisa do Corinthians personalizada, onde estava escrito a palavra “princesa”. Ela também aproveitou para mandar boas energias ao time: “Corinthians, ganhando ou perdendo, sempre sofrendo”.

O romance entre Alface e Sarah Aline começou dentro do BBB 23 e, pelo que tudo indica, deve continuar fora do confinamento. Durante uma entrevista ao Extra, a psicóloga falou sobre esta possibilidade.

Em São Paulo, Sarah Aline acompanha jogo da Libertadores (Reprodução/Instagram)

“Agora, depois do programa, conseguimos conversar sobre nossa relação. A gente sabe do sentimento que a gente tem um pelo outro. Estamos bem com isso, tão bem que a gente quer respeitar o nosso momento de trabalho. Estamos muito focados, cada um em sua carreira pessoal e individualidade”, afirmou a ex-sister.

Depois do reality show, Sarah e Ricardo se encontraram novamente durante a final e deram um selinho nos bastidores do programa. Mas, além do romance, Sarah Aline está focada em colher os frutos do BBB 23: “Quero construir a minha carreira como Sarah, pensar muito nos meus próximos passos somente olhando para o trabalho e, depois, a gente se encontra”, disse a sister.

