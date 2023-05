Jade Picon é comparada com pivô de separação de casal e traição envolvendo Chay Suede é relembrada

Recentemente, um vídeo com parte do elenco da novela da Globo, “Travessia”, deu o que falar nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver os atores na casa de Jade Picon, tocando violão e compartilhando vinhos.

Enquanto alguns usuários apontaram que viram um “cigarro suspeito” também, chamaram a atenção para outro fato nos comentários.

A mina passando Beck no rolê na casa da Jade Picon, a Negrini comenta do "tão filmando" hahahahaha https://t.co/2jLDE1N5kn — Diogo (@dihbooa) May 3, 2023

Com Jade e Chay Suede bem próximos, usuários brincaram que ela era a “Sydney Sweeney brasileira”, atriz que foi apontada como pivô da separação do seu companheiro de elenco, Glen Powell.

Os rumores envolvendo Sydney Sweeney e Glen Powell ganharam força quando a então atual namorada, Gigi Paris, deu unfollow na atriz no Instagram e logo anunciou o término.

Tudo aconteceu depois que os dois protagonizaram um vídeo no set de gravações do filme de comédia romântica que irão estrear juntos:

A comparação de Sydney e Jade Picon logo sobrou para Chay Suede, pois o Twitter recordou a traição exposta pela ex do ator, Manu Gavassi. Fãs apontaram que a traição aconteceu na cama de Manu, quando os dois dividiam um apartamento.

Pensei só nisso. Muita coragem construir um relacionamento com uma pessoa sobre os escombros de outro assim derrubado na base da traição. — A little bit(ch) dramatic (@tassmfs) May 2, 2023

nao me surpreenderia já que ambos possuem histórico de infidelidade — anna (@stassanna) May 2, 2023

“Trair é falta de respeito, se o combinado não é esse. Justificar só pelo fato de ser homem e achar que pode não é certo. (...) Eu namorei um cara, meu primeiro amor, ele me traia, vinha e falava pra mim todo cara na tua vida vai te trair, eu se fosse você ficava comigo que você ama...É um cara q depois foi endeusado pelo Brasil e eu fiquei como recalcada”, disse durante sua participação no BBB.

Manu e Chay namoraram entre 2011 e 2014. O motivo do término do relacionamento seriam possíveis traições do ator com sua atual esposa, Laura Neiva.

Suede ajudou a confirmar os rumores quando disse que desde a primeira vez em que viu Laura ficou louco por ela. Isso aconteceu em 2012 quando ela participou do elenco de “E Aí, Comeu?”, mas na época o ator e Manu ainda namoravam.

O namoro de Chay e Laura foi assumido dois meses após do término com Manu. Atualmente os dois estão casados e são pais de dois filhos, Maria e José.

CONFIRA TAMBÉM:

Aos 25 anos, filha de Fátima Bernardes faz revelação inédita sobre vida amorosa e viraliza nas redes

Mãe que provou k9 para mostrar à filha que era possível sair do vício e se tornou dependente da droga volta a chocar as redes sociais