Fantasia de Ellen Milgrau viraliza após polêmica com outra influencer

A influenciadora Ellen Milgrau deu o que falar após revelar o look escolhido para participar de uma festa com o tema “Só tem no Brasil”. Em um vídeo, publicado com seus seguidores, é possível ver Ellen se vestindo par festa com um look inspirado pela polêmica base da influenciadora Virginia Fonseca.

Conforme a Revista Quem, Ellen fez questão de deixar claro que sua intenção não foi ridicularizar ou criticar o produto, mas sim se vestir de forma alinhada com o tema da festa.

“Internet sua maluca! Isso NÃO é hate amém??! É apenas uma fantasia pro tema da festa: Só tem n Brasil que foi o aniversário da minha amiga icônica @dandarapagu. O que vocês acharam?”, explica a influenciadora.

Em pouco tempo diversos seguidores anônimos e famosos interagiram com a publicação e afirmaram que o look de Ellen foi um dos mais divertidos da festa.

“Eu amei ver um tubão de base dançando durante a noite. Obrigado por isso!”, agradeceu o ex-BBB João Luiz Pedrosa.

“Se a pequena é R$200, essa desse tamanho é R$2 milhões?”, questionou outro seguidor em meio a risadas.

Entenda a polêmica da base

A base WePink da influenciadora Virginia Fonseca se tornou o centro das atenções da internet após outra influencer, Karen Bachini, testar o produto e criticá-lo em suas redes sociais.

Com isso, a base acabou virando motivo de piada e gerou uma série de polêmicas envolvendo até mesmo o marido de Virginia, Zé Felipe, que junto a ela fez uma live para “esclarecer a situação” e acabou insinuando que algumas pessoas se aproveitaram do sucesso do produto para obter benefícios na internet.

Em meio ao bate e rebate de críticas e indiretas, Karen decidiu se pronunciar sobre o assunto e afirmou que sua crítica foi exclusivamente ao produto e não à dona da marca e reforçou que sua opinião foi baseada em “anos de experiência com maquiagem”.