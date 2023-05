Estrela de ‘Jogos Vorazes’ publica nude após denunciar chantagem: ‘É o meu corpo’

Famosa por interpretar Primrose Everdeen na saga ‘Jogos Vorazes’, a atriz Willow Shields se viu recentemente em uma situação delicada. Após publicar uma imagem nua nas redes sociais ela afirmou ter tomado a decisão para evitar ser vítima de um chantagista.

Segundo a Revista Monet, ela afirmou ter publicado o nude com a intenção de retomar o poder sobre sua própria vida e inibir as ações do criminoso que ameaçava expor fotos íntimas dela.

Assim como Willow, a atriz Jennifer Lawrence, intérprete da protagonista Katniss Everdeen, também teve fotos íntimas expostas no ano de 2014, após ser uma das vítimas de um ataque de hackers ao armazenamento online do iCloud.

“Este é o meu corpo e vou compartilhá-lo com quem eu escolher”

Na publicação, feita por Willow em seu Instagram, é possível ver a imagem da jovem atriz nua refletida em um espelho.

Por meio de um extenso texto ela revela as razões que a fizeram compartilhar o registro fotográfico.

“Estou sendo chantageada para não publicarem fotos íntimas minha, algo pessoal que nunca deveria ser compartilhado com todo o mundo. Eu estou tomando o controle de volta e compartilhando a foto com vocês antes deles”.

“Essa é a imagem que eles estavam ameaçando expor para meus amigos, familiares e toda a internet. Eles avisaram que tem outras fotos para usar contra mim, mas não vou deixar outra pessoa tomar decisões envolvendo o meu próprio corpo. Não vou permitir que outra pessoa tenha poder sobre mim”.

Além de explicar sua situação, a atriz afirma já ter denunciado o chantagista para o FBI e aguarda por providências, ao mesmo tempo em que afirma saber de outras pessoas que sofrem com situações similares e que merecem ser apoiadas.

“Este é o meu corpo e eu vou compartilhar ele com quem eu escolher”, finaliza a atriz.