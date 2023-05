‘Chorar no chuveiro’: Thaila Ayala faz desabafo sobre o nascimento de Tereza

Mãe de Tereza, que nasceu há quinze dias, e também de Francisco, de um ano, a atriz Thaila Ayala fez um desabafo em suas redes sociais sobre os primeiros dias depois da gestação. Casada com o ator Renato Góes, a famosa deixou claro que a maternidade “não é fácil” e durante um vídeo, ela disse que usava o momento do banho para chorar.

Em uma publicação nas redes sociais, a famosa resolveu fazer um relato sincero sobre a maternidade e confessou que enfrenta algumas dificuldades nos primeiro mês de vida da filha: “Hora do banho ou hora de chorar embaixo do chuveiro? É um peito que não cicatriza nunca, sangra, dói, dói muito, uma neném que troca a noite pelo dia, grita de dor da barriguinha”, começou ela.

Em outro momento do vídeo, Thaila Ayala deixou claro que sofre ao ver a pequena com dor: “Aquele grito que tira qualquer mãe de si, uma cólica do útero voltando para o lugar, um bebê de um aninho que chora o dia todo querendo atenção e tem dias que simplesmente não consigo dar”, desabafou a atriz.

Aos fãs, Thaila disse que em muitos momentos surge um sentimento de culpa pelo momento vivido com os filhos: “Culpa, muita culpa. Não é fácil e, às vezes, a gente só precisa disso aí, colocar para fora e sair do banho pronta para mais uma noite em claro! Quem aí se reconhece?”.

Vale destacar que Tereza nasceu no dia 16 de abril, um dia depois de Thaila completar 37 anos. Pelas redes sociais, a famosa mostrou o bolinho em comemoração ao seu aniversário antes da chegada da filha.

Viih Tube fala sobre a pequena Lua

Pelas redes sociais, Viih Tube falou sobre o primeiro mês da filha, que enfrenta os primeiros problemas com assaduras causadas pelo uso de fralda. Em um vídeo, a famosa disse que está com o coração apertado, mas também que entende que faz parte do aprendizado da maternidade.

“Ver ela com dor corta o meu coração, quero curar o mais rápido possível”, disse Viih em suas postagens, explicando que optaram por deixar a menina dormindo sem fralda para a pele respirar e que o casal está se revezando no sono pra trocar ela assim que fizer cocô ou xixi.

