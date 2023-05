Brilhou e luxou: Esta é a peça etérea que Jenna Ortega elegeu para o Met Gala 2023

O Met Gala 2023 reuniu diversas celebridades internacionais por mais um ano sob encontros, reencontros, desfiles em tapete vermelho e muitos cliques. A festividade, ocorrida na primeira segunda-feira de maio (1), também contou com a presença de uma queridinha de Hollywood em ascensão: Jenna Ortega.

A famosa, que caiu nas graças do público ao interpretar a icônica Wandinha Addams na série da Netflix, optou por um look que facilmente seria usado por sua personagem na produção de Tim Burton. Ao contrário de sua peça de coloração rosa de 2022, a artista trouxe o contraste do preto e branco para a edição de 2023.

Confira:

Com uma camisa branca e laço inserido, o corset sobrepôs a peça e o look finalizou o caimento com um visual completamente etéreo, característico da atriz.

O Met Gala

Dentre uma das festividades mais aguardadas que reúne os famosos do mundo inteiro, o evento deste ano trouxe como temática ‘Karl Lagerfeld: Uma Linha de Beleza’ (em tradução livre). O estilista homenageado faleceu em 2019 e foi prestigiado de diversas formas durante o evento.

Grandes nomes da música, cinema e elites famosas passaram sob o tapete vermelho, marcando presença. Anitta e Gisele Bündchen foram as brasileiras que brilharam na ocasião, levando representatividade ao país. A cantora e supermodelo também foram destaques do Met Gala deste ano, além de serem fotografadas juntinhas.

anitta, doja e gisele na mesma foto, AS MAIORAIS pic.twitter.com/N9cMuMOOkM — robert (@creatorsboy) May 2, 2023

a anitta e a gisele extremamente perfeitas pic.twitter.com/TYZsA0xG75 — robert (@creatorsboy) May 2, 2023

Anitta e Jenna Ortega também se encontraram e tiveram um clique juntas enquanto estavam no evento fashionista. A noite foi de diversas surpresas, encontros, reencontros e expressões visuais bem marcantes.

Anitta e Jenna Ortega nos bastidores do #METGala. pic.twitter.com/OEtuPKyokt — Rede Anitta | Fan Account (@RedeAnittaBRs) May 3, 2023

