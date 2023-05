Após perder mais de 20kg, Jojo Todynho celebra em passeio com vestido e aconselha: ‘Se olhe com amor’ (Reprodução/Instagram @jojotodynho)

Jojo Todynho não para de ser sucesso desde que ficou conhecida na mídia. Atualmente, a cantora embarcou em uma jornada de exercícios físicos e já eliminou mais de 20 quilos em seu processo. Constantemente, a cantora tem compartilhado sua dinâmica de treinamento na academia com os seguidores e resolveu celebrar a si mesma, nesta quarta-feira (3), com uma foto e um conselho aplicado à legenda.

Posando em uma cadeira com enfeites floridos, Jojo recebeu um clique espontâneo, risonho e cheio de alegria. Em um vestido de tom opaco e óculos de sol, a artista compartilhou sua foto e aconselhou aos seguidores:

“Se faça um favor: se olhe com amor, cuide de você com carinho”, legendou.

Elogios nas redes

Jojo Todynho tem recebido constante carinho de seus fãs nas redes sociais. Seja com seus projetos musicais, audiovisuais, televisivos e de estudos. Com seu processo de cuidar do corpo por meio de exercícios físicos, não poderia ser diferente.

Ao publicar a foto na qual surge espontânea, a famosa recebeu diversas mensagens de carinho e elogios de seus seguidores. Confira alguns comentários depositados na postagem:

“Arrasou, gente! Lindo esse vestido!”

“Também quero este look… linda.”

“Nossa Musa brilhando como sempre!”

“Propostinha primaveril...linda de mais”

“Tão radiante, cara…”

“A cada dia mais linda.”

“Eu tô Amando essa sua fase nova face, me inspira muito, viu? Beijos, espero um dia te Conhecer”

