A decisão de Gerard Piqué que pode acabar com o acordo com Shakira

A primeira viagem de Gerard Piqué aos Estados Unidos para visitar Milan e Sasha, filhos dele com a cantora Shakira, foi turbulenta. Além do assédio no aeroporto e dos comentários da sua má aparência ao chegar em Miami, mais tarde, no hotel onde se hospedou, inventaram um possível romance com uma fã, que tirava uma foto com ele.

Para completar, segundo a imprensa espanhola, o plano inicial de passar 10 dias seguidos com os filhos, conforme estipulado no acordo de divórcio, parece não ser possível.

“Shakira tornou as coisas muito difíceis para ele”, relatou o programa Mamarazzis. Como a cantora colombiana se mudou para Miami no dia 2 de abril, e dois dias antes de embarcar no avião os pequenos passaram com o pai, teoricamente Piqué teria apenas 8 dias restantes para completar os 30% do mês - que está no acordo.

“Piqué vai passar apenas cinco dias com as crianças, não 10 como combinado, já que este mês passou mais dias com eles”, continuou o programa.

Diante dessas divergências já em sua primeira viagem para visitar Milane Sasha em seu novo lar, Piqué estaria analisando seriamente uma alternativa. Segundo a mídia espanhola, o ex-jogador apostaria em adquirir um imóvel em Miami para ali estabelecer residência, pelo menos em meio período.

Desta forma, o acordo judicial firmado no final de 2022 ficaria formalmente caído. E poderia ser substituído por uma guarda compartilhada, já que ambos os pais residiriam na mesma cidade. Conforme noticiado pelo Univisión, o ex-zagueiro já estaria avaliando imóveis desde dezembro do ano passado.

O site Informalia divulgou recentemente que Piqué estaria interessado na região de Brickell, onde áreas residenciais coexistem com escritórios, por ser um distrito financeiro - e são bem caras. O mesmo site destacou que Piqué quer um “espaço amplo e luminoso, com um mínimo de quartos e áreas comuns” para poder aproveitar seu tempo com Milan e Sasha longe das lentes das câmeras.

