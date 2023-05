Separada, Sabrina Sato responde pergunta indiscreta sobre a vida de solteira

Separada, Sabrina Sato segue com os seus compromissos profissionais e cuidando da pequena Zoe, de quatro anos. Mas, nesta semana, ela resolveu conversar um pouco com os seus seguidores e acabou recebendo uma pergunta sobre o fim do seu relacionamento com o ator Duda Nagle.

Pelo Instagram, uma fã da atual contratada da TV Globo, que é uma das juradas do The Masked Singer Brasil, precisou responder se estava solteira e, ao se deparar com a questão, a famosa se limitou a responder que estava “bem”.

Este é o vestido luxuoso de Sabrina Sato, utilizado em grade dominical na TV (Reprodução/Instagram @sabrinasato)

Com muito bom humor, Sabrina Sato aproveitou para responder a pergunta da seguidora com um meme da cantora sertaneja Simaria cantando a seguinte letra: “Mas tô bem, tô bem, tô bem”.

A separação de Sabrina e Duda Nagle

Juntos desde 2016, Sabrina Sato e Duda Nagle anunciaram o fim do relacionamento pelas redes sociais. Aos 42 anos, a apresentadora escreveu aos fãs sobre os seus sentimentos e também como seria a convivência do o ex, já que eles são pais de Zoe.

“Eu gostaria que durasse para sempre, mas o ‘para sempre’ é uma construção difícil, nem todo mundo consegue. Nós vivemos o nosso amor da forma mais linda que poderíamos viver. Há quatro anos nasceu a Zoe, o maior presente que poderíamos receber, a pessoa mais importante das nossas vidas. O nosso desejo de educá-la da melhor forma vai nos manter parceiros e amigos”, iniciou Sabrina em suas redes.

Relacionamento de Sabrina Sato e Duda Nagle chega ao fim após 7 anos (Reprodução/Instagram @sabrinasato)

Já Duda publicou uma nota por meio de suas redes sociais. Após o esclarecimento, o ator afirmou não querer falar sobre esse assunto por um bom tempo: “É com muita tristeza que comunico a todos que o nosso noivado chegou ao fim. Sabrina e eu temos valores, prioridades e objetivos diferentes como casal e núcleo familiar. Decidimos em comum acordo e em paz”.

Ele também comentou sobre a criação da filha: “Seguimos juntos na criação da Zoe e na amizade. Peço perdão ao papai do céu pela separação. Agradeço a todos que torceram pelo casal e continuam torcendo pela nossa filha. Não pretendo falar mais sobre esse assunto por um bom tempo. Agradeço também a compreensão, obrigado”, escreveu o famoso.

