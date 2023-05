Preta Gil revela o que a trouxe de volta à vida e mostra um resumo da sua saúde

Preta Gil marcou presença novamente nas redes sociais para a alegria dos seus fãs e compartilhou um relato cheio de esperança, mas também de momentos delicados com relação a sua saúde.

Em diversas fotos, a cantora de 48 anos compartilhou sua trajetória no tratamento para curar um câncer de intestino.

“Um resumo do mês de abril, sem a menor dúvida o mês mais difícil e desafiador da minha vida, o mês onde eu renasci e tive uma segunda chance de ter o privilégio de desfrutar a vida com suas dores e delícias!!!”, escreveu no Instagram.

Reprodução (Preta Gil - Instagram)

Em fotos no hospital ao lado do pai, Gilberto Gil e junto aos amigos que estão muito presente nessa caminhada, ela não se esqueceu de fazer um agradecimento especial também com a fé, que a tem ajudado a “renascer” e afirmou que recebeu uma segunda chance de viver.

“Sou muito grata a Deus, meus orixás, minhas Santinhas e todas as energias espirituais que me trouxeram de volta!!! A vida é linda eu tenho a sorte em ter uma família que é meu alicerce e amigos que são meu Porto Seguro!!! Sou toda gratidão, faltou muita gente nesse Dump mas saibam que amo vocês!!!”, agradeceu.

Em 16 de abril, Preta contou aos fãs que teve um choque séptico, causado por uma bactéria que entrou em sue organismo, um quadro delicado e que deixou algumas sequelas que são tratadas.

Ela explicou que passou por uma reabilitação e que seu pulmão foi afetado, mas também foi tratado com antibióticos.

Além da situação delicada de saúde, a artista passa por um divórcio com seu ex-marido Rodrigo Godoy, com quem foi casada durante oito anos. Traições se tornaram o centro da polemica e ela também se prenunciou no Instagram.

