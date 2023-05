Lembra do Zezinho de ‘Presença de Anita’? Leonardo Miggiorin aparece ao lado do namorado e recebe elogios de internautas

Leonardo Miggiorin aparece ao lado do namorado e recebe elogio de internautas Reprodução

Conhecido por seu personagem Zezinho na produção “Presença de Anitta” que já leva mais de 20 anos e hoje dedicando sua vida principalmente ao teatro, o ator Leonardo Miggiorin fez uma publicação recente em sua conta do Instagram na qual aparece ao lado do namorado, o diretor comercial e produtor, João Victor Amado.

Desta vez, Leonardo apareceu ao lado do namorado em um registro feito na praia de Santos, cidade localizada no litoral sul do estado de São Paulo. Em uma legenda curta, Miggiorin escreveu: “Aquela paradinha”.

E, além das milhares de curtidas, o post recebeu diversos comentários de internautas, dentre eles:

“Lindos”;

“Casal abençoado”;

“Que amor sempre seja vitorioso… Que os anjos abençoem o amor de vocês”;

Veja a seguir a publicação feita na rede social. (Caso não consiga visualizá-la, não se preocupe e basta que acesse o link):

+ Aproveite a oportunidade para conferir também:

Cabe destacar que o ex-ator de Presença de Anita mantém-se low profile quando o tema é sua vida pessoal, utilizando sua conta na rede social principalmente para divulgar seus trabalhos.

Por sua vez, sobre os registros com o namorado, há algumas semanas João fez uma publicação felicitando o amado: “Feliz aniversário meu lindo, que esse novo ciclo chegue com mudanças, novos projetos, e muita saúde. Te amo! Bjosss”.

+ Siga sua leitura com mais conteúdos de nosso portal: