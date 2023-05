Famosa é internada para tratar câncer: “gosto de vir bonita para o hospital, pois aqui está a nossa cura”, disse Simony

Na noite da última segunda-feira (1), Simony revelou que voltará a ser internada para tratar câncer de intestino.

Com muita fé, ela falou com seus seguidores pedindo orações, amor e carinho em sua primeira foto.

“Passando pra avisar que amanhã me interno cedinho. Conto com as orações amor e carinho que sempre recebo de vocês. Deus está comigo o tempo todo e ele é bom o tempo todo❤️🙏. Vou dando notícias”, escreveu.

Depois dessa aparição, ela veio ainda mais esperançosa mostrando sua chegada ao hospital, dizendo que gosta de ir bonita em busca da sua cura.

“Estou muito feliz de poder fazer esse tratamento, muito feliz de ter essa equipe maravilhosa que eu tenho”, disse, agradecendo também ao seu marido, sua família e amigos.

Ela avisa que o tratamento será longo, mas que sempre dará notícias aos fãs que a acompanham nas redes sociais.

Simony mostrou seu quarto e recebeu mensagens de famosos, a apoiando nesse momento e enviando boas energias.

Ticiane Pinheiro comentou que está rezando por ela, assim como Sonia Abrão. Veja as imagens a seguir:

A cantora de 48 anos chegou a finalizar o tratamento de quimioterapia e radioterapia em março de 2023, mas precisou retomar os cuidados.

“A Simony teve uma grande resposta no tratamento com quimio e radioterapia. Essa resposta foi muito importante, mas ainda tem pontos de atividades da doença e que vai requerer que a gente retorne o tratamento de quimio mais imunoterapia. A Simony está animada, positiva, ela é uma pessoa inspiradora. A gente está confiante que esse tratamento irá gerar uma ótima resposta”, explicou seu oncologista.

