Esse é o valor pago por Boca Rosa em mansão com aquário de tubarões na sala Imagem: reprodução Instagram (@bianca)

Mesmo fora das redes sociais, o nome de Boca Rosa, ou melhor, Bianca Andrade, sempre está em alta, seja pela família construída com Fred Bruno, também apelidado de ‘Boco Roso’ após a participação no BBB 23, ou pelos investimentos que a influenciadora se propõe a fazer.

Dessa vez, seu nome está em alta devido à aquisição de uma mansão na Granja Viana, Zona Oeste da Grande São Paulo.

De acordo com o Splash Uol, a propriedade custou R$ 18 milhões e apresenta algumas excentricidades, já apontadas pelo também influenciador Casemiro antes da compra de Boca Rosa.

A ‘casa de vidro’ possui heliponto, sauna, cinema, lareira, salão de jogos, salão de festas, academia, spa, além de um tanque com corais, peixes e até tubarão. A influenciadora comemorou a conquista da casa no seu canal do Youtube.

“Sempre sonhei com uma casa incrível, sabe? Casa sempre me trouxe essa coisa de dizer: ‘Caraca, que legal! Quero um dia morar numa casa dessas’. Eu ia na casa das pessoas e falava: ‘Poxa, um dia quero morar numa casa dessas’. E aí isso aconteceu comigo. Essa é a casa mais legal que eu já vi na minha vida. Tenho até um cavalo, e eu poderia estar lá com ele agora”, disse Bianca.

Após pausa, Boca Rosa volta às redes sociais

Foi apenas um mês longe das redes sociais devido a uma cirurgia, mas a influenciadora aproveitou o momento para refletir e ‘se reconhecer’, conforme publicado em seu Instagram.

“Abril de 2023, essa com certeza será uma data inesquecível. Por inúmeros motivos que são até difíceis de descrever. Antes de tirar esse mês off, fiquei curiosa para descobrir qual Bianca iria conhecer e eu CONHECI! Na verdade REconheci”, escreveu.

Veja a publicação:

