Aos 37 anos, ex-chiquitita muda de vida com o OnlyFans: ‘Vivia de doações de cesta básica’

A atriz Renata Del Bianco relatou ter passado por momentos difíceis após o término de seu casamento. Financeiramente dependente de seu e-marido, ela precisou de doações para conseguir se sustentar e sustentar a filha de quatro anos de idade.

A grande virada para Renata, segundo o Noticias da TV, foi sua entrada para o site de conteúdo adulto OnlyFans.

Famosa por dar vida à Vivi, personagem da nova Chiquititas na primeira versão, exibida entre os anos de 1997 e 2001, Renata era casada com Daniel Simonini e afirma que era completamente dependente do marido do ponto de vista financeiro.

“Tinha um estilo de vida com meu marido que precisei diminuir. Não tinha como, do dia para a noite, me manter sozinha. Estava vivendo de doações, mas não falava. Meus pais me traziam cesta básica. Fiquei sem ter para onde ir”, revela a atriz.

Ela encontrou uma saída no OnlyFans

Continuando seu relato, a atriz conta que tomou a decisão de buscar o site OnlyFans como forma de renda por não querer “incomodar os pais” já que grande parte da renda deles é dedicada ao pagamento do plano de saúde.

“Não devo satisfações a ninguém. A única pessoa a quem devo é a minha filha. Por mais ética e perfeita que eu tente ser, não estava conseguindo dinheiro para comprar comida para ela”.

Leia também: Lembra do Zezinho de ‘Presença de Anita’? Leonardo Miggiorin agora se dedica ao teatro e aparece em registro com namorado

De forma surpreendente, ela revela que logo nas primeira semanas utilizando a plataforma conseguiu lucrar uma média de R$20 mil por semana, mas que atualmente o valor é um pouco inferior.

“Tem uma queda natural, mas creio que seja possível faturar metade desse valor por semana”, revela ela que ainda afirma: “Tenho a impressão que todo mundo me explorou a vida inteira. É a primeira vez que consegui ganhar dinheiro por mim mesma, sem depender de outra pessoa”, finaliza a eterna Vivi.