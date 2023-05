Globo ‘tira sarro’ da crise entre Patrícia Poeta e Manoel Soares; entenda

Nem a própria Rede Globo leva muito a sério a relação conturbada entre os apresentadores Patrícia Poeta e Manoel Soares diariamente nas manhãs do programa Encontro e prova disso é que até outros programas da grade de emissora agora fazem piada com o tema.

Neste domingo, o Esporte Espetacular também tirou uma ‘casquinha’ e explorou o tema em uma paródia do quadro Rei da Mesa, com Marcelo Adnet fantasiado de Galvão Bueno e Magno Navarro de ‘Ronaldo’, segundo informações do Observatório da TV.

No quadro original, a ideia é criar polêmica fazendo personalidades do futebol escolher entre dois colegas de profissão apresentados e explicar o motivo, mais ou menos como o quadro “tira o chapéu”, do Raul Gil.

Marcelo Adnet em paródia no Esporte Espetacular (Reprodução/TV Globo)

No quadro, após uma série de cards Adnet pergunta para Magno na lata : Patrícia Poeta ou Manoel Soares? Ronaldo não titubeou e escolheu quem prefere apresentando o programa Encontro. “Eu gosto muito de poesia, né? Então fico com a Poeta, mas o Manoel é muito bom também.”

LEIA TAMBÉM: VÍDEO: Com direito a beijo da irmã, Preta Gil fala sobre tratamento contra câncer e cita planos de cirurgia

Essa não foi a única pergunta feita a ‘Ronaldo’, que também manifestou sua preferência ao Louro Mané contra os Cavalinhos do Fantástico. O ex-jogador da camisa 9 também disse que Cleber Machado é melhor do que Galvão Bueno para narrar os campeonatos estaduais, mas quando se trata de seleção, Galvão é imbatível.

LEIA TAMBÉM: ‘O lema é fugir’: Amanda revela estratégia para conquistar o prêmio do BBB 23

A parodio foi ao ar na última segunda-feira, no programa Boleiragem, da SporTV, mas o trecho que brinca com os apresentadores Patrícia Poeta e Manoel Soares foi ao ar somente neste domingo, no Esporte Espetacular.