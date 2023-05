“Dedico minha vida a ele”: mãe do ator Flávio Silvino fala da rotina de tratamento do filho

O ator Flávio Silvino está atualmente com 52 anos, mas ainda enfrenta as seqüelas de um acidente que sofreu em 1993 e que por muito pouco não custou a sua vida.

De acordo com a revista Quem, atualmente o ator vive com a mãe em um apartamento em Copacabana e é ela quem cuida dele. “Eu dedico minha vida a ele”, disse Diva Plácido, de 73 anos, mãe do artista.

Segundo ela, a rotina do ator continua sendo de fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, mesmo após 30 anos do acidente. “O Flávio está a mesma coisa”, disse.

A mãe contou que ele ainda anda com dificuldade e usa muito a cadeira de rodas e também continua com dificuldade de fala, apesar de ter melhorado muito com o tratamento de fonoaudiologia.

Relembre o acidente:

No dia 2 de novembro de 1993 o ator voltava de Cabo Frio para o Rio de Janeiro quando seu carro foi atingido por um carro-forte. Flávio teve traumatismo craniano e sofre danos cerebrais graves, ficando três meses em coma. Em função do acidente, ficou com sequelas motoras e de fala e teve que reaprender a andar e a falar

Depois do acidente, Flavio fez poucas aparições na televisão, sendo que seu último trabalho foi na novela Laços de Família, onde contracenou com Giovanna Antonelli (Capitu) e Vera Fisher, a Helena, que fazia par romântico com Reynaldo Gianecchini.

Nos últimos anos, segundo a mãe, Flávio entrou em depressão com a morte do pai, o também ator Paulo Silvino, que morreu em 2017, aos 78 anos, de câncer no estômago, e desde então vive mais cercado de enfermeiros e de familiares, com poucos amigos.