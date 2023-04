‘O lema é fugir’: Amanda revela estratégia para conquistar o prêmio do BBB 23

Amanda, campeã do BBB 23, é a nova milionária do país. Mas, antes de colocar a mão nos R$ 2,8 milhões, a médica precisou passar por muitas provas, perrengues e, é claro, dormir um pouco, afinal, ninguém é de ferro. Mas, para ela, há uma estratégia que ajudou muito até chegar na final.

“Eu tentei fugir dos Paredões e combinar votos com as pessoas. Durante o jogo, eu também bati muito na tecla de não ir para berlinda com pessoas de um mesmo pódio”, disse a campeã, que já reencontrou a família e os amigos.

Reprodução Ana Maria fala sobre relação de cara de Sapato e Amanda, no BBB Imagem: @gshow (Twitter)

A médica ainda confirmou que dentro da casa o seu lema era sempre fugir: “Eu tive a estratégia de não ir com determinadas pessoas num mesmo Paredão, tive estratégias de votar, sim, em grupo para escapar. O lema é sempre fugir, mas eu nem sempre consegui. Escapei em bastantes provas Bate e Volta, mas acabei caindo ali”.

Porém, além da estratégia pensada, Amanda acredita que para vencer o Big Brother Brasil é preciso que o público veja verdade no participante: “Eu acho que a minha maneira de ser me ajudou, de verdade. Não existe uma fórmula mágica, mas a gente aprende todos os dias”.

Campeã do BBB 23, Amanda só vai acreditar que ganhou quando o valor de R$ 2,8 milhões cair na conta (João Cotta/Globo)

Fã do reality show da TV Globo, a nova milionária também deu um recado para quem pretende entrar no BBB 24. Segundo ela, estudar muito as edições passadas não ajuda tanto: “Quando eu cheguei ali, percebi que tudo o que eu sabia estava acontecendo de forma diferente. Eu achava que sabia tudo e que iria arrasar lá dentro, mas foi diferente”.

Mesmo com sensações diversas, Amanda também lembrou que o jogo é dinâmico e, mesmo competindo, é preciso ser verdadeiro: “A gente precisa ser a gente mesmo com as pessoas que nos fortalecem. Existe um ditado que diz: ‘Sozinho vamos mais rápido, mas acompanhados vamos mais longe’. Isso pegou bastante no BBB”.

