Demitida da Globo, jornalista Giuliana Morrone não está desempregada

Depois de anos de contrato com a TV Globo, a jornalista Giuliana Morrone deixou o canal e se mostrou pronta para os novos desafios na carreira e, após 34 anos na mesma emissora, ela deu a volta por cima e mostrou que não está parada.

Nesta semana, a famosa mostrou aos seus seguidores que já está dando novos passos longe das câmeras. Em uma publicação, ela surgiu pronta para ministrar uma palestra sobre sustentabilidade, tema que faz parte do seu cotidiano.

Giuliana Morrone e Rodrigo Bocardi na bancada do "Jornal Nacional" (Foto: Reprodução/TV Globo)

“Esta jornada não começou hoje. Eu estudei, eu me preparei e estou pronta para mostrar como a crise climática ameaça e afeta pessoas, empresas, cidades, como afeta o Planeta”, escreveu Giuliana Morrone na legenda da publicação.

Segundo a famosa, ela estava “pronta para explicar como é possível analisar riscos e aproveitar oportunidades, unindo lucro e desenvolvimento sustentável”. A ex-Globo disse ainda que não se interessa pelo mundo encantado, mas pelo mundo real e suas “fraquezas e virtudes”.

Relembre a demissão da jornalista

Em 5 de abril, juntamente com vários profissionais do jornalismo da Globo, Giuliana Morrone, de 58 anos, foi uma das vítimas do corte da TV Globo. Ela chegou ao canal carioca em 1989, sendo repórter especial e apresentadora de inúmeros projetos, como o “Bom Dia Brasil”, “Jornal Hoje”, “Jornal Nacional” e “Jornal da Globo”.

Giuliana Morrone e Paulo Renato Soares, na bancada do "Jornal Nacional" (Foto: Reprodução/Instagram)

Em sua despedida, a famosa decidiu agradecer. Em uma postagem, ela escreveu: “Estou aqui celebrando e agradecendo por tudo o que vivi. Ah, me deixa, sou dessas! Não me venha com ‘a vida é feita de ciclos’”.

Ainda no texto, Morrone lembrou que a paixão pela profissão começou na adolescência: “Meu amor pelo jornalismo começou aos 14 anos. Consegui um furo, uma entrevista com a poetisa Cora Coralina. Foi para o jornalzinho da escola”, disse ela.

