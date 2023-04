Chocolate com Pimenta: Ana Francisca rompe com Danilo e toma decisão chocante

"Chocolate com Pimenta": No baile, Ana Francisca (Mariana Ximenes) deixa Danilo (Murilo Benício) sozinho (Renato Rocha Miranda/Globo)

Ana Francisca (Mariana Ximenes) e Danilo (Murilo Benício) ainda vão se encontrar muitas vezes em Chocolate com Pimenta. Mas, em cenas futuras, o casal protagonista não estará nada feliz e ela decide devolver os presentes dados pelo amado.

Como o casamento não acontece, a protagonista da novela da TV Globo pede para Miguel (Caco Ciocler) ir até o encontro de seu ex-noivo para devolver tudo, já que acredita que ele estava envolvido em um plano com outros vilões para se casar com ela apenas por interesse.

“Quero que devolva essa tiara ao Danilo em mãos. Ele me deu de presente de noivado, não fica bem guardá-la. E aproveitando, eu quero que leve também esse anel de noivado”, pede a mocinha, que insiste para ele ir até a mansão do amado.

Chocolate com Pimenta: Após ouvir "não" de Ana Francisca, Danilo fica sozinho na igreja (Gianne Carvalho/Globo)

Antes de tomar uma decisão, o cigano, que se torna um grande amigo de Aninha, pergunta se ela está triste e ela diz: “Devolver essa tiara e esse anel torna tudo definitivo. A minha história com o Danilo acabou”, afirma a dona da fábrica de chocolates de Ventura.

Na cena, Danilo fica revoltado com a atitude de Ana Francisca: “Claro, agora é a sua vez de cair nas garras dela. Mas olha, me faça um favor, leve de volta, diga que foi um presente e que dinheiro nunca me importou e isto é uma lembrança, uma recordação”, ataca o mocinho.

Chocolate com Pimenta: Danilo e Aninha brigam na igreja (Gianne Carvalho/Globo)

Tudo fica ainda mais tenso quando Bárbara (Lilia Cabral) chega e diz que Danilo não vai devolver o presente para Ana Francisca, que é chamada de golpista. Porém, Miguel rebate e diz que ela não é nada disso: “Você não proteja a Ana Francisca! Eu dei essa tiara de presente, se ela quiser, pode engolir! Leve de volta”, diz Danilo.

Como Miguel decide não levar os presentes de volta para Ana Francisca, a tiara acaba ficando com Estelinha (Marcela Barrozo).

