Sem assistir o BBB 23, Arthur Aguiar manda recado para atual campeã

O cantor e ator Arthur Aguiar, campeão do Big Brother Brasil 22, revelou que não acompanhou toda a temporada atual do reality show, mas decidiu parabenizar Amanda por sua vitória.

Pelos stories do Instagram, o famoso mandou um recado para a médica, que levou mais de R$ 2 milhões para casa: “Quero parabenizar a Amanda pela vitória dela no BBB 23. Confesso que não assisti o final, o último mês. Mas ela ganhou, foi escolhida pelo público”, disse ele.

Em seguida, Arthur rebateu os comentários de pessoas que afirmaram que ela não merecia vencer o jogo: “Sempre vai ter alguém para falar alguma coisa. O que importa disso tudo é que você venceu, o povo te escolheu e acabou. Vida que segue”, concluiu.

Amanda - Campeã do Big Brother Brasil 23 (instagram.com/@ameirelles)

O campeão do BBB 22 também disse que deseja o melhor para vida dela a partir de agora: “O que quero dizer para você, Amanda, primeiro é parabéns. Que te tragam coisas boas para essa vitória. Sempre vai ter gente para falar. Sempre vão falar e desmerecer”.

A final do BBB 23 aconteceu nesta semana e, além de Amanda, que ficou com 68,9% dos votos, Aline Wirley ficou em segundo lugar, com 16,96%, e Bruna Griphao, foi a terceira e recebeu 14,14%.

Andressa Urach no Camarote do BBB 24

A ex-modelo Andressa Urach, que é considerada um dos ícones do reality show “A Fazenda”, da Record TV, falou que aceitaria o convite para participar do “BBB 24″ e disse que daria audiência.

Andressa Urach se dedicou a igreja evangélica durante 6 anos.

As declarações da ex-miss Bumbum foram dadas à colunista Mariana Morais, do portal “Em Off”, depois que o nome dela passou a ser cotado pelo público como um dos preferidos para estar no programa global. Isso tudo após o diretor do “BBB”, Boninho, ter dito que para a edição do ano que vem pretende abrir uma exceção e chamar celebridades que participaram de outros reality shows.

Ao ser questionada se toparia novamente o desafio de estar em um programa do gênero, Andressa Urach confirmou que sim. “Eu amaria ir! Tenho personalidade forte, seria confusão, certeza”, garantiu.

