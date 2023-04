“Obrigada por tudo, te amo!” Simony faz declaração de amor ao noivo após show do cantor Péricles

Simony posa para foto ao lado do cantor Péricles (Reprodução/Instagram)

Dias após anunciar que terá que retomar o tratamento contra câncer, a cantora Simony compartilha fotos em seu instagram desta sexta-feira, onde curte o show do cantor Péricles em companhia de seu noivo, Felipe Rodriguez, com direito a beijo e declaração de amor.

“Felipe Rodrigues, amor, obrigada por tudo e por tanto que você faz por mim. Te amo!”, disse na legenda.

Simony também exaltou o show e a voz do cantor: “Parabéns que show lindo, que voz. Amo muito vocês Lydia Faria e Péricles. Obrigada. Eu me emociono cada vez que te ouço cantar.”

O anúncio da retomada das sessões de quimioterapia e radioterapia para tratar do tumor no intestino foi anunciado na última quinta-feira, em um vídeo postado em sua rede social.

“Nós vamos ter que iniciar um novo tratamento de quimioterapia e imunoterapia. Eu sempre fui muito sincera e muito agradecida por tanto amor e tanto carinho que eu sempre recebo de vocês. E nessa nova etapa, o que realmente eu espero é isso, as orações, as rezas, as energias positivas que vocês mandam para mim. Não é fácil, a gente sabe, é um novo tratamento. Claro que eu queria não ter que passar por isso de novo. Mas não é uma escolha minha. Tem coisas que a gente não controla. E realmente isso eu não consigo controlar”, disse.

O tratamento deve ser iniciado na próxima semana e deve se prolongar por pelo menos quatro meses. “Terça-feira eu me interno e já começo a imunoterapia e a quimioterapia. Vão ser mais quatro meses de tratamento. Eu estou aqui agradecida a Deus por ter a oportunidade de tratar, por ser tratável. Tem uma música que eu compus com a Thais Nascimento e que fala assim: ‘Respire, conte até três, a gente vive um dia de cada vez. E a única alternativa é lutar mais uma vez”, disse.