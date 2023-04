Chocolate com Pimenta: Ana Francisca é vista infiel; relembre a cena

Em Chocolate com Pimenta, Ana Francisca (Mariana Ximenes) e Danilo (Murilo Benício) não vão se casar, já que a protagonista da novela da tarde vai cair em mais um golpe. Mas, além disso, ela também será vista como infiel pelo ex-noivo.

Na reprise da TV Globo, tudo acontece quando cai em mais uma armação criada por Jezebel (Elizabeth Savalla), Sebastian (Tarcísio Filho) e Olga (Priscila Fantin) e decide pôr um ponto final no relacionamento. Um tempo depois, ela decide passear com Miguel (Caco Ciocler), que vira um grande amigo.

Chocolate com Pimenta: Ana Francisca diz "não" para Danilo (Gianne Carvalho/Globo)

No entanto, Danilo aparecerá naquele momento e acabará flagrando os dois juntos: “Ana Francisca, você não tem vergonha? Acaba de me deixar no altar e já te encontro aqui nos braços de outro?”, grita o protagonista de Chocolate com Pimenta. Miguel fica indignado e pede para ele não ofender Aninha, mas o galã não escuta e começa uma briga.

Cansada de ouvir tanto, Ana Francisca diz que Miguel é apenas seu amigo, mas o mocinho da novela continua de ouvidos tapados e volta a discutir: “Amigo? Agora eu entendo que o plano era seu. Você queria se casar comigo, mas ele estava esperando por você. Quem sabe o que acontece entre vocês dois?”, falará Danilo, indignado.

Na cena de Chocolate com Pimenta, Miguel insiste para que Danilo respeite Aninha, mas ele acaba sendo empurrado pelo personagem de Murilo Benício. Neste momento, o amigo da protagonista fica parado e não revida a agressão.

"Chocolate com Pimenta": Ana Francisca (Mariana Ximenes) encontra Miguel (Caco Ciocler) desacordado (Reprodução/Globo)

“Eu é que não vou sujar as minhas mãos com você porque você não merece. E você, Ana Francisca, falou que tinha se enganado ao meu respeito, eu que me enganei. Você é uma golpista e continua sendo. Eu nunca mais vou te perdoar. Nunca!”, dirá Danilo, finalmente indo embora.

Vale lembrar que no plano arquitetado pelos vilões da novela de época, Celina (Samara Felippo), amiga de confiança de Ana Francisca, é usada para que tudo dê certo. Ao ouvir uma fofoca, ela decide contar para a amiga bem no dia do casamento que existe um plano para que Danilo se case com ela com segundas intenções.

