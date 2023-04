Virgínia posta legenda em foto e seguidores ironizam: “o rap do seu marido é traumatizante”

Nesta quinta-feira (27), Virgínia Fonseca publicou duas fotos em seu feed do Instagram com suas filhas Maria Alice e Maria Flor, na fazenda do seu sogro, pai de Zé Felipe, o cantor Leonardo.

Na primeira foto, a influenciadora carrega sua filha mais nova, Maria Alice, em seu colo, com um pôr do sol no fundo e, na segunda foto, Virgínia está sentada com sua filha mais velha, Maria Flor - que está uma fofura com a boca cheia de chocolate.

Mas, o que Virgínia não esperava é que a legenda da publicação relembraria seus seguidores da música escrita por Zé Felipe, mandando indiretas para o jornalista Evaristo Costa, com quem teve uma discussão online no início do mês.

A legenda da foto de Virgínia diz: “Minhas Marias!!! Minha felicidade e meu combustível diário [emoji de coração]”. E, nos comentários, os fãs relembraram a música da “treta”: “O rap do seu marido é traumatizante”, comentou uma seguidora.

Enquanto outro relembrou a letra do rap de Zé Felipe: “Eu peço respeito com a minha família, com as ‘minhas maria’, com a minha Virginia”. Foram centenas de comentários com a letra do rap polêmico do companheiro de Virgínia. Traumatizante mesmo, não é?

Não foram só esses comentários que remeteram à polêmica com Evaristo Costa - que criticou a influenciadora por sua filha mais nova preferir o colo da babá ao dela: “Tirou foto agora já pode devolver pra babá”. Enquanto outro seguidor disse: “Baba tava do lado para trocar a fralda kkk histórias cruzadas”.

Parece que as pessoas não vão esquecer tão cedo essa história, não é mesmo?

