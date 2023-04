Vidente faz previsões sobre futuro de Shakira: “Piqué vai se vingar das músicas feitas para ele”

Parece que as coisas não vão ficar mais fáceis para Shakira, nem mesmo após a sua mudança para Miami.

Recentemente, a cartomante cubana Mhoni Vidente fez previsões bem desanimadoras sobre o que a cantora colombiana pode esperar de seu futuro, após a sua separação conturbada do ex-jogador de futebol espanhol Gerard Piqué, com quem tem dois filhos, Milan e Sasha.

Embora o casal tenha terminado o relacionamento no ano passado - após Shakira descobrir sobre a infidelidade de Piqué com Clara Chía -, eles ainda estão no meio de uma batalha judicial pela guarda legal dos dois pequenos, com quem Shakira se mudou para os Estados Unidos.

Segundo ela, após a repercussão da infidelidade de Piqué por meio de suas músicas famosas como Monotonía, BZRP Music Session #53 e a mais recente, TQG, em que faz insinuações para seu ex, o pior está por vir para Shakira no que se refere a custódia de dos filhos.

“Questões difíceis e nunca antes vistas estão chegando. Piqué e seu pai farão uma exigência para que Shakira lhe entregue a guarda total de seus filhos. Eles vão relatar que, se ela quer começar a turnê, ela não é mãe o suficiente para eles. Muito triste”, disse a vidente ao jornal El Heraldo de Mexico, alertando que ele iniciará “uma demanda judicial terrível”.

“É uma situação muito complicada. Piqué estará se vingando de todas as músicas que Shakira escreveu para ele na época [da separação] e ninguém vai ganhar aqui. Aqui a brincadeira é que os filhos estão em paz e felizes com os dois”, disse.

A vidente afirmou ainda que Piqué fará isso porque, até o momento, ele não percebeu que sente falta de Milan e Sasha. “Piqué não percebeu que sentia falta das crianças até que elas deixaram a Espanha e agora ele sabe que verá os filhos o mínimo possível. Mas é por isso que ele pediu a casa em troca dos filhos”, continuou Mhoni.

