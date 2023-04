‘Só tem uma campeã’: Encontro de Juliette e Amanda revolta ‘cactos’; entenda

As campeãs do “Big Brother Brasil” Juliette Freire e Amanda Meirelles estiveram juntas para gravar o Domingão com Huck deste domingo (30). Mas, a união fez com que os cactos, fãs da vencedora do “BBB 21″ ficassem um pouco revoltados.

Ao postar um vídeo no Instagram, alguns anônimos falaram que “só havia uma campeã” do reality show da TV Globo. Um outro disse que Juliette Freire era a vencedora “do BBB 21, 22 e 23″, excluindo Arthur Aguiar e Amanda.

Gravado nos bastidores do programa de Luciano Huck, o vídeo mostra as ex-sisters posando juntas com looks que chamaram a atenção. Enquanto Juliette Freire usou um vestido cor de rosa, colado ao corpo e curto. Amanda apostou em um vestido longo justo, azul e com detalhes preto.

LEIA TAMBÉM: ‘Deixando acontecer’: Preta Gil revela detalhe ao falar sobre luta contra o câncer

Nos comentários, a roupa usada pela rainha dos cactos foi muito elogiada: “Juliette como sempre linda atendendo os fãs, pura simpatia né?!”. Amanda também recebeu elogios: “A Amanda tá ainda mais bonita. Que pessoa diferenciada! Ela é luz”.

Amanda quer ver os R$ 2,8 milhões na conta

Consagrada campeã do BBB 23, Amanda ainda não acredita que está milionária. Após deixar o reality show, a médica afirmou que só será possível ter noção disso quando o valor de R$ 2.880 milhões cair em sua conta bancária.

Campeã do BBB 23, Amanda só vai acreditar que ganhou quando o valor de R$ 2,8 milhões cair na conta (João Cotta/Globo)

“Eu acho que só vou acreditar quando eu vir aquele dinheiro na minha conta. Eu não faço ideia do que vou fazer depois disso, estou aproveitando cada momento. O BBB é uma experiência que mudou a minha vida e não sei como vão ser os próximos passos”, disse ela, que foi a única participante do grupo Pipoca na final.

Seguindo os passos de Telminha, campeã do BBB 20, Amanda também assume que deve continuar atuando em sua área de estudo, mesmo com muito dinheiro no banco: “Pretendo fazer alguma coisa relacionada à Medicina porque foi o que sempre me abriu portas na vida, eu amo cuidar de gente. Eu acredito que há coisas que a gente não consegue deixar para trás e a minha profissão é uma delas”.

LEIA TAMBÉM: ‘Ele se lascou’: Polêmica envolvendo Guimê fez Lexa falar da vida pessoal